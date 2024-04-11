Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Месси не помог «Интер Майами» избежать вылета из Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Ассист Месси не спас «Интер Майами» от вылета из Кубка чемпионов КОНКАКАФ

close
100%
Sam Navarro-USA TODAY Sports/Reuters

В ночь с 10 на 11 апреля в Монтеррее (Мексика) прошел ответный четвертьфинальный матч Кубка чемпионов КОНКАКАФ между «Монтерреем» и «Интер Майами». Мексиканский клуб одержал победу со счетом 3:1 и вышел в полуфинал турнира. Первый матч между командами завершился со счетом 2:1.

К 64-й минуте «Монтеррей» вел со счетом 3:0 благодаря голам Брэндона Васкеса, Германа Бертераме и Хесуса Гальярдо. На 78-й минуте гости остались в меньшинстве удаления защитника Жорди Альбы. На 85-й минуте Диего Гомес с передачи Лионеля Месси отыграл один мяч. Аргентинец провел встречу полностью.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В новом сезоне аргентинец провел шесть матчей, отметившись шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста.

Ранее российский футболист рассказал о победе в чемпионате Индии.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами