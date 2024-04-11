Названа главная задача Миранчука в матче с «Ливерпулем»

Экс-нападающий сборной России, бывший игрок итальянских «Болоньи» и «Фоджи» Игорь Колыванов оценил перспективы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в первом матче четвертьфинала Лиги Европы против «Ливерпуля». В комментарии ODDS.ru он заметил, что у российского хавбека есть все шансы повлиять на результат.

«Основная задача Миранчука — выйти в основном составе. У Алексея есть все шансы, чтобы проявить себя на одной из лучших арен мира. Он уже адаптировался в Италии и показывает качественный, интересный футбол. Алексей может отдать тонкую передачу, завершить и разыграть. Надеюсь, Гасперини начнет ему доверять полностью. Алексей хочет доказать, что он игрок с большой буквы», — считает Колыванов.

Эксперт подчеркнул, что ждет боевую игру от обеих команд. При этом он констатировал, что «Аталанте» будет тяжело в гостях против «Ливерпуля», одного из лидеров Английской премьер-лиги. Он назвал «мерсисайдцев» фаворитами, не исключив, что они одержат разгромную победу.

Матч между «Ливерпулем» и «Аталантой» состоится в четверг, 11 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее «Атлетико» обыграл «Боруссию» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.