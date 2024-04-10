В Госдуме заявили, что УЕФА хотел допустить Россию к международным соревнованиям

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин хотел допустить Россию к международным соревнованиям, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы видели, что УЕФА находится в диалоге с РФС и Министерством спорта РФ. У нас были и остаются надежды на то, что в футболе нас допустят гораздо быстрее, чем в других видах спорта», — сказал Свищев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят предстоящий чемпионат Европы. Белорусские клубы и сборные проводят международные матчи на нейтральных полях. Сборная Белоруссии не смогла отобраться на Евро-2024, который пройдет в Германии.

Ранее в сборной Казахстана выразили заинтересованность в проведении матча с Россией.