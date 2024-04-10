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Экс-футболист сборной России рассказал, как пересек границу с Украиной без паспорта

Экс-футболист Есипов рассказал, как пересек украинскую границу без паспорта

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Валерий Есипов рассказал о своем переходе из киевского «Динамо» в волгоградский «Ротор» в 1992 году, передает Sport24.

Есипов рассказал, что в Киеве тогда уже неделю жил Владимир Горюнов, который начал склонять Есипова к переходу в его команду, но паспорт футболиста находился у сотрудников «Динамо», которые оформляли ему квартиру.

«Я дал согласие на поездку. Понимал, что меня не смогут вывезти в Волгоград без паспорта. Думал, что Горюнов это поймет и оставит меня в покое. Но люди Горюнова провели меня через границу без единого документа», — сказал Есипов.

За волгоградский «Ротор» Есипов провел 401 матч, в которых забил 95 мячей и отдал 54 результативных передач. Он выступал за волгоградскую команду с 1992 по 2004 год.

В настоящее время 51-летний специалист тренирует бахчисарайский «Кызылташ».

Ранее Есипов рассказал о жизни в Белгороде под обстрелами.

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