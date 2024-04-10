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«Спартаку» предложили рассмотреть Бердыева на пост тренера

Metaratings: «Спартаку» предложили назначить Бердыева на пост тренера

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев может стать тренером московского «Спартака», передает Metaratings.

Рассмотреть кандидатуру Бердыева предложили одному из членов совета директоров столичной команды в случае увольнения Гильермо Абаскаля.

1 февраля 2024 года махачкалинское «Динамо» объявило о расставании с Бердыевым.

Бердыев возглавил «Динамо» в июле 2023 года. Специалист больших успехов достиг, работая в казанском «Рубине». Под его руководством клуб дважды стал чемпионом России и выиграл Кубок страны.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в четырех матчах.

В минувшем туре красно-белые одержали первую победу после рестарта сезона. Москвичи обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.

Ранее Зарема назвала имя нового тренера «Спартака».

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