«Спартаку» предложили рассмотреть Бердыева на пост тренера

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев может стать тренером московского «Спартака», передает Metaratings.

Рассмотреть кандидатуру Бердыева предложили одному из членов совета директоров столичной команды в случае увольнения Гильермо Абаскаля.

1 февраля 2024 года махачкалинское «Динамо» объявило о расставании с Бердыевым.

Бердыев возглавил «Динамо» в июле 2023 года. Специалист больших успехов достиг, работая в казанском «Рубине». Под его руководством клуб дважды стал чемпионом России и выиграл Кубок страны.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в четырех матчах.

В минувшем туре красно-белые одержали первую победу после рестарта сезона. Москвичи обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.

Ранее Зарема назвала имя нового тренера «Спартака».