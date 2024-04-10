Экс-футболист сборной России рад отстранению клубов и сборной от еврокубков

Бывший футболист сборной России Валерий Есипов заявил, что он рад тому, что сейчас российские клубы не играют в еврокубках, передает Sport24

«Я даже как-то говорил: и хорошо, что клубы сейчас не играют в еврокубках. Со ставшей привычной нам игрой наших клубов в еврокубках, особенно в последние сезоны до отстранения, не лучше ли сделать музыкальную паузу?» — сказал Есипов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят предстоящий чемпионат Европы. Белорусские клубы и сборные проводят международные матчи на нейтральных полях. Сборная Белоруссии не смогла отобраться на Евро-2024, который пройдет в Германии.

Ранее ИИ предсказал победу российского клуба в Лиге чемпионов.