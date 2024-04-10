Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Теннисист Медведев: еще будут моменты, когда я начну психовать

Теннисист Медведев заявил, что стремится к хладнокровию

close
100%
Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports via Reuters Con

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил ненормативную лексику в адрес судьи во время матча второго круга турнира в Монте-Карло против Гаэля Монфиса (6:2, 6:4), передает Sport24.

«Я рад, что в какой-то момент мне удалось обрести хладнокровие. Это то состояние, к которому я больше стремлюсь в этом году. Я 99% уверен, что мяч улетел в аут», — сказал Медведев.

Во время перерыва россиянин стал спорить с судьей и ударил навес, под которым сидел, а затем перешел на русский, сказав «Пошел ты со своим тайм», использовав нецензурную лексику.

В матче 1/8 финала Медведев сыграет с Кареном Хачановым.

В рейтинге ATP продолжает удерживать первое место серб Новак Джокович, у него 9725 набранных очков. На вторую строчку поднялся итальянский теннисист Янник Синнер (8710 очков), Медведев занимает четвертое место (7165).

Ранее россиянин разгромно уступил Новаку Джоковичу на турнире в Монте-Карло.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами