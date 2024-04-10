Теннисист Медведев: еще будут моменты, когда я начну психовать

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил ненормативную лексику в адрес судьи во время матча второго круга турнира в Монте-Карло против Гаэля Монфиса (6:2, 6:4), передает Sport24.

«Я рад, что в какой-то момент мне удалось обрести хладнокровие. Это то состояние, к которому я больше стремлюсь в этом году. Я 99% уверен, что мяч улетел в аут», — сказал Медведев.

Во время перерыва россиянин стал спорить с судьей и ударил навес, под которым сидел, а затем перешел на русский, сказав «Пошел ты со своим тайм», использовав нецензурную лексику.

В матче 1/8 финала Медведев сыграет с Кареном Хачановым.

В рейтинге ATP продолжает удерживать первое место серб Новак Джокович, у него 9725 набранных очков. На вторую строчку поднялся итальянский теннисист Янник Синнер (8710 очков), Медведев занимает четвертое место (7165).

Ранее россиянин разгромно уступил Новаку Джоковичу на турнире в Монте-Карло.