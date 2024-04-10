Теннисист Медведев жестко выругался на судью во время матча с Монфисом

Российский теннисист Даниил Медведев во время победного матча второго круга турнира в Монте-Карло против Гаэля Монфиса (6:2, 6:4) выругался на судью, использовав нецензурное русское слово.

Медведев был недоволен тем, что два розыгрыша подряд не заметили аут у Монфиса.

Во время перерыва россиянин стал спорить с судьей и ударил навес, под которым сидел, а затем перешел на русский, сказав «Пошел ты со своим тайм», использовав нецензурную лексику.

В матче 1/8 финала Медведев сыграет с Кареном Хачановым.

В рейтинге ATP продолжает удерживать первое место серб Новак Джокович, у него 9725 набранных очков. На вторую строчку поднялся итальянский теннисист Янник Синнер (8710 очков), Медведев занимает четвертое место (7165).

В начале марта сообщалось, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Рублев сенсационно вылетел с турнира в Монте-Карло.