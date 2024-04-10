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Радулов покинет «Ак Барс»

«Бизнес Online»: Радулов покинет «Ак Барс» по истечении контракта

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РИА Новости

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов покинет расположение команды по истечении контракта. Об этом сообщает издание «Бизнес Online».

По информации источника, с большой долей вероятности текущее трудовое соглашение, которое прекращает свое действие 30 апреля 2024 года, не будет пролонгировано. Как сообщал 6 апреля журналист Алексей Шевченко, 37-летний нападающий хотел бы продолжить карьеру в одном из московских клубов.

В регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2023/24 Радулов сыграл 58 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 24 результативные передачи. В первом раунде Кубка Гагарина «Ак Барс» уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» в пяти матчах (1-4).

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее стали известны три главных хоккейных таланта России.

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