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Олимпийский чемпион из России назвал правительство США «говнюками»

Чемпион Игр Кожевников: Овечкину быстрее поставят памятник в США, чем в России

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Charles LeClaire-USA TODAY Sports/Reuters

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников предположил, что в США поставят памятник российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, как только он побьет «вечный» рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Слова Кожевникова приводит Legalbet.

На данный момент в активе Овечкина 852 гола за карьеру в НХЛ, а у Гретцки — 894. В сезоне-2023/24 Овечкину осталось сыграть четыре матча в рамках регулярного чемпионата, а затем у него останется еще два сезона по контракту, чтобы попробовать забросить нужное количество шайб и побить рекорд.

«Овечкина в США все почитают, только враги не уважают. Думаю, в Америке ему быстрее памятник поставят, а потом у нас, — сказал Кожевников. — Он же все-таки там играет, там рекорды бьет. Как только Овечкин побьет рекорд Гретцки, ему поставят памятник. А мы уже потом, потому что у нас по закону при жизни нельзя ставить бюст».

Также олимпийский чемпион тепло высказался о жителях США, но раскритиковал руководство страны.

«Там народ хороший живет, а вот правительство — говнюки! В США все отлично относятся к русским. Народ скинется деньгами и сделает памятник, как в свое время канадцы подарили Кубок нашей сборной», — сказал Кожевников.

В текущем сезоне 38-летний Овечкин записал на свой счет 30 голов и 33 результативных передачи в 75 матчах.

Ранее Овечкин вошел в историю НХЛ.

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