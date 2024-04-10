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МОК может отменить часть соревнований на Олимпиаде в Париже

The Guardian: МОК может отменить соревнования по триатлону на ОИ-2024

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Pavlo Gonchar/Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) может отказаться от проведения соревнований по триатлону в рамках программы летних Олимпийских игр в Париже 2024 года. Об этом сообщает газета The Guardian.

По информации источника, причиной этому может стать высокий уровень загрязнения воды в реке Сене, где организаторы Игр изначально планировали проведение состязаний. Как заявил глава оргкомитета ОИ-2024 Тони Эстанге, итоговое решение будет вынесено согласно регламенту Международной федерации.

«Это одна из самых больших проблем, и мы с усердием стараемся ее разрешить. Мы хотим избежать всеми силами запрета на проведение соревнований в Сене, поэтому правительство разрабатывает масштабный инвестиционный проект по очищению реки, способный стать огромным наследием Игр», — заявил чиновник.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

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