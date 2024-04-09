В УЕФА выступили против отстранения Белоруссии от международных турниров

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что организация не будет отстранять Белоруссию от международных турниров, передает Info Libre.

В 2022 году министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила с требованием отстранить сборные России и Белоруссии по футболу от квалификации чемпионата Европы 2024 года.

«Ни один политик не будет говорить нам, что делать. Мы не будем слушать никаких политиков. Я против бойкотов, мне не нравятся ни бойкоты, ни запреты. Но в случае с Россией просто не было другого выхода», — сказал Чеферин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят предстоящий чемпионат Европы. Белорусские клубы и сборные проводят международные матчи на нейтральных полях.

Ранее было названо условие, при котором Карпин может остаться в сборной России.