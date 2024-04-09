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Смолову посоветовали уйти из «Динамо»

Тренер Колыванов посоветовал Смолову уйти из «Динамо»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов посоветовал игроку Федору Смолову уйти из клуба, передает «Матч ТВ».

«Такие игроки, как Смолов, должны постоянно играть. Нужно понимать, что человеку уже 34 года. По‑моему, лучше пусть идет в менее классную команду, но играл бы там в основе», — сказал Колыванов.

В январе прошлого года Смолов заключил контракт с «Динамо». Он является воспитанником клуба. В 2007 году игрок впервые дебютировал за бело-голубых в чемпионате России. С 2012 по 2021 год нападающий защищал цвета сборной России, в составе которой принимал участие в домашнем чемпионате мира 2018 года.

7 апреля «Динамо» уступило «Спартаку» со счетом 1:2. Бело-голубые вели до 74-й минуты благодаря голу Чавеса с пенальти. Затем на 74-й и 87-й минутах голкипер «Динамо» Игорь Лещук ошибся, дважды не зафиксировав мяч и выбив его перед собой. Этим воспользовался нападающий «Спартака» Александр Соболев и оформил дубль.

Ранее стало известно, почему «Динамо» много пропускает.

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