Футболист «Спартака» рассказал, что иногда его бесят болбои

Футболист московского «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, что иногда его бесят мальчики, подающие мячи, передает «Чемпионат».

«Нужно ли отменить болбоев в футболе? Иногда они бесят, когда задерживают мяч — подают еле-еле, когда ты стоишь и подходишь к нему. Такое бесит иногда, особенно когда проигрываешь», — сказал Зиньковский.

В марте 2024 года Английская премьер-лига (АПЛ) запретила болбоям возвращать мячи игрокам во время матчей.

Правило введено для того, чтобы исключить манипуляции болбоев с мячами и их помощь команде, на чьем поле идет игра, в зависимости от ситуации по ходу матча.

После нововведений футболисты после того, как мяч уйдет в аут, должны будут самостоятельно забрать его возле ближайших специальных подставок. В обязанности болбоев будет входить возвращение мяча на эти подставки, которых всего четыре.

Ранее футболист «Енисея» был удален за нападение на болбоя.