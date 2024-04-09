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Футболист «Спартака» рассказал, что иногда его бесят болбои

Футболист «Спартака» Зиньковский: болбои иногда бесят

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ФК «Спартак»

Футболист московского «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, что иногда его бесят мальчики, подающие мячи, передает «Чемпионат».

«Нужно ли отменить болбоев в футболе? Иногда они бесят, когда задерживают мяч — подают еле-еле, когда ты стоишь и подходишь к нему. Такое бесит иногда, особенно когда проигрываешь», — сказал Зиньковский.

В марте 2024 года Английская премьер-лига (АПЛ) запретила болбоям возвращать мячи игрокам во время матчей.

Правило введено для того, чтобы исключить манипуляции болбоев с мячами и их помощь команде, на чьем поле идет игра, в зависимости от ситуации по ходу матча.

После нововведений футболисты после того, как мяч уйдет в аут, должны будут самостоятельно забрать его возле ближайших специальных подставок. В обязанности болбоев будет входить возвращение мяча на эти подставки, которых всего четыре.

Ранее футболист «Енисея» был удален за нападение на болбоя.

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