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Роналду получил красную карточку за удар соперника локтем

Футболист «Аль-Насра» Роналду получил красную карточку за удар соперника локтем

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STR/AP

Футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил красную карточку в матче 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль-Хиляля».

На 86-й минуте игры Роналду ударил соперника локтем, за что был удален с поля. После этого португалец выбросил капитанскую повязку и замахнулся в сторону судьи. Уходя с поля, футболист аплодировал судье и призывал фанатов делать то же самое.

«Аль-Хиляль» победил со счетом 2:1. В составе победителей точными ударами отметились Салем Аль-Давсари и Малком. За «Аль-Наср» отличился Садио Мане.

В финальном матче «Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Иттихадом».

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Саудовской Аравии 23 матча, отметившись 26 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Также Роналду принял участие в восьми играх азиатской Лиги чемпионов. 39-летний полузащитник отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ранее Роналду оформил хет-трик и ассистентский дубль за 45 минут.

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