В сборной России раскрыли феномен Акинфеева

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов восхитился игрой ногами голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Его слова передает Metaratings.

«Игорь Акинфеев — незаурядная личность в нашем футболе. Феномен Акинфеева заключается в его редком таланте, трудолюбии и футбольном интеллекте. Не всем удается реализовать то, что не каждому дается.

Игорь выжимает из этого божьего дара максимум того, что можно. А сколько голов забито после его передач! Он лучший в России по исполнению длинных передач», — сказал Кафанов.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету более 750 матчей за красно-синих. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер отпраздновал 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

Ранее были названы лучшие матчи Акинфеева за карьеру.