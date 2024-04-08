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Игрок клуба РПЛ рассказал о ненависти к русским в Польше

Футболист Жигулев о русофобии в Польше: две недели не выходили из квартиры

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ФК «Краснодар»

Полузащитник «Пари НН» Илья Жигулев рассказал, как в Польше пропагандировалась русофобия после 24 февраля 2022 года. Его слова передает Sport24.

«Ехал туда, думая только о футболе — меня вообще не интересовали политические моменты. Я всегда был и буду убежден — нет плохих национальностей, есть плохие люди. Поначалу в Польше все было отлично. Но потом началось то, что началось.

Потом пришло чувство страха за жену и сына. Мы где-то две недели не выходили из квартиры. После 24 февраля в Польше началась русофобия в интернете. По польскому ТВ открыто пропагандировалась ненависть к русским», — сказал Жигулев.

Жигулев выступал за «Заглембе» с 2021 по 2022 год. Вместе с ним играл еще один российский футболист — Евгений Башкиров. Сначала клуб покинул Евгений, через какое-то время поляки решили разорвать контракт по обоюдному согласию и с Ильей после начала событий на Украине.

Жигулев является воспитанником «Краснодара». С сентября 2022 года полузащитник выступает за «Пари НН».

Ранее скандальный игрок рассказал о желании занять руководящую должность в российском футболе.

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