Черышев сравнил «Реал» и «Манчестер Сити»

Бывший футболист испанского «Спортинга», экс-тренер детской команды «Реала» Дмитрий Черышев в преддверии матча мадридцев с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов сравнил эти команды. В комментарии ODDS.ru он заявил, что они находятся практически на одном уровне.

«И «Реал Мадрид», и «Манчестер Сити» — равные команды. Раньше мы могли выделить команду, когда играли Роберто Карлос, Бекхэм, Зидан, то это можно было понять. А сейчас обе команды имеют футболистов очень высокого уровня, поэтому они почти одного уровня.

В играх Лиги Чемпионов не столько опыт, сколько имя клуба превышает. В данный момент у «Реал Мадрида» имя позвонче», — считает Черышев.

Специалист добавил, что обеими командами руководят очень сильные тренеры, которые располагают классными футболистами. По мнению Черышева, выиграет та команда, игроки которой используют свои моменты в атаке и более грамотно отработают в обороне.

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится во вторник, 9 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее стала известна причина, почему встреча «Реала» с «Ман Сити» не будет досрочным финалом Лиги чемпионов.