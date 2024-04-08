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Стала известна стратегия Непомнящего на турнире претендентов

Шахматист Смагин: Непомнящий к каждому сопернику готовится индивидуально

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РИА Новости

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин высказался о подготовке Яна Непомнящего к партиям на турнире претендентов. В комментарии «Газете.Ru» он заметил, что российский гроссмейстер готовится к каждому оппоненту индивидуально

«Конечно, имея огромный опыт, Яну даже думать о том, чтобы расслабиться, невозможно. Партии у него будут очень непростые. Мне кажется, он к каждому конкретному сопернику готовится индивидуально: пытается вычислить, как оппонент играет, что ему неудобно, и из этого исходит. Во всяком случае, две партии, которые он выиграл, были построены именно на том, чтобы затащить соперника туда, где ему менее комфортно», — считает Смагин.

Непомнящий лидирует в турнире претендентов после четырех туров. Он одержал две победы и дважды сыграл вничью, набрав в сумме три очка. Его следующим соперником будет индус Рамешбабу Прагнанандха, их партия состоится во вторник, 9 апреля. На втором месте идет американец Фабиано Каруана, набравший 2,5 балла. Замыкает тройку с аналогичным количеством очков еще один представитель Индии Гукеш Доммараджу, в третьем туре сыгравший с Непомнящим вничью.

Ранее была названа главная сложность турнира претендентов для Непомнящего.

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