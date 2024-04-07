Касаткина проиграла в финале турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице США Даниэль Коллинз в финале турнира в Чарльстоне.

Встреча, которая продолжалась 1 час 18 минут, завершилась со счетом 1:6, 2:6.

Россиянка не подала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-поинта.

В полуфинале Касаткина одолела пятую ракетку мира, представительницу США Джессику Пегулу. Встреча, которая продлилась 2 часа 47 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5).

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Касаткина, набрав 3173 очка, занимает 11-е место. Она лучшая из россиянок. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (10835 очков).

В начале марта сообщалось, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК). Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее Касаткина заявила, что с огромным удовольствием выступит на Олимпиаде.