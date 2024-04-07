Футболист «Факела» отреагировал на новость о продлении контракта с Ташуевым

Нападающий «Факела» Евгений Марков после поражения от московского ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) рассказал, что клуб отпраздновал продление контракта с тренером команды Сергеем Ташуевым, передает «Евро-Футбол.Ру».

«На предыгровой тренировке у нас был коридор. Можно сказать, что так и отпраздновали. А если говорить о матче, то сегодня ЦСКА полностью переиграл нас, по всем статьям», — сказал Марков.

ЦСКА одержал победу над «Факелом» со счетом 4:1.

В первом тайме с передачи Ивана Облякова счет открыл нападающий Тамерлан Мусаев. Новичок красно-синих впервые вышел в стартовом составе московской команды в чемпионате России.

В середине второго тайма Иван Обляков, благодаря передаче Виктора Давилы, отличился сам. На 75-й минуте Мусаев записал на свой счет результативную передачу. Голом отметился Аббос Файзуллаев. На последней минуте отличился Федор Чалов с передачи Кирилла Глебова. На четвертой добавленной минуте один мяч отыграл Черов.

Ранее в «Факеле» объяснили разгромное поражение от ЦСКА.