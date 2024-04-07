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Лайшев не поддержал идею разрешить сальто в фигурном катании

Президент «Самбо-70» Лайшев против сальто в фигурном катании

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что он против того, чтобы в фигурном катании вновь разрешили сальто, передает Metaratings.ru.

«Я много видел сальто. Это все не для льда, мне кажется. Это не то, что сложно, это опасно. Мне было не по себе, когда дети делали сальто на льду», — сказал Лайшев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

Ранее сообщалось, что в фигурном катании могут разрешить исполнять сальто.

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