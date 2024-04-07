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В игре лидера ЦСКА обнаружили сильные изменения

Экс-тренер ЦСКА Чанов: Давила после паузы стал показывать хороший футбол

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов высоко оценил игру чилийского нападающего команды Виктора Давилы. Слова специалиста приводит Legalbet.

«Давила после паузы стал показывать хороший футбол, осенью он был все-таки не так ярок. Этому есть простое объяснение: прошло время, человек адаптировался в команде, в лиге, в стране, куда он приехал.

Это нормальная история, что футболисты проявляют себя только спустя время», — заявил Чанов.

26-летний Давила перешел в ЦСКА в августе 2023 года из мексиканского клуба «Леон». Нападающий подписал контракт до 2027 года с опцией продления еще на один сезон.

В текущем сезоне нападающий провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 15 матчей, в которых забил три мяча и отдал три голевых передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера Давилы в €6 млн.

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