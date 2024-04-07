Игрок «Рубина» рассказал о дружбе с нападающим «Ромы»

Защитник «Рубина» Рустам Ашурматов признался, что в Узбекистане следят за Российской премьер-лигой (РПЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

«Шомуродов мой самый близкий друг. Играем вместе в сборной, c Файзуллаевым общаемся. Шомуродов рассказывает об Италии, недавно получил травму, восстановился. Он пример, конечно. Вышел из России в Европу, у нас тоже есть такой шанс. По тренировкам ощущается, что он игрок другого уровня», — сказал Ашурматов.

Шомуродов выступал за «Ростов» Валерия Карпина с 2017 по 2020 год. Потом он стал игроком «Дженоа». Сейчас права на узбекского форварда принадлежат «Роме». Минувший сезон он на правах аренды провел за «Специю». Шомуродов в 16 матчах отметился одним забитым мячом.

В этом сезоне узбекский нападающий отправился в аренду в «Кальяри». В чемпионате Италии он провел 15 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его команда идет на 17-м месте в Серии А.

Контракт Шомуродова с «Ромой» рассчитан до 2026 года.

Ранее игрок иностранной сборной назвал российского тренера лучшим за всю карьеру.