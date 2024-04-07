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Первую ракетку России не считают фавориткой финала турнира в Черльстоне

Чесноков назвал американку Коллинз фавориткой матча с Касаткиной

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Rob Prange/Global Look Press

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков оценил возможный исход финального матча теннисного турнира в Чарльстоне (США). Его слова передает ТАСС.

«Очень хорошая победа, Пегула — это непростой соперник. Касаткина хорошо играет, она умеет гасить скорость мяча, прилетающего к ней, и это очень неудобно для соперниц. Но я не знаю, насколько это будет неудобно для Коллинз, потому что она сейчас крайне мало ошибается и находится в очень хорошей форме. Я думаю, у нее будет преимущество в этом матче», — сказал Чесноков.

В финале турнира россиянка Дарья Касаткина встретится с американкой Даниэль Коллинз. Матч состоится 7 апреля. Отечественная теннисистка в мировом рейтинге идет на 11-й позиции, Коллинз — 22-я.

В полуфинале россиянка обыграла еще одну представительницу США Джессику Пегулу, Коллинз оказалась сильнее гречанки Марии Саккари.

Призовой фонд грунтового турнира в Чарльстоне составляет около $1 млн. Касаткина уже становилась чемпионкой на этом турнире в 2017 году.

Ранее российская теннисистка рассказала, как к ней относились в США.

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