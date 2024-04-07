Туктамышева рассказала, кто ей нравится из российских фигуристок

Елизавета Туктамышева в своем блоге на Sports высказалась о фигуристке Алене Косторной.

«Из наших фигуристок мне очень нравилась Алена Косторная в ее первом взрослом сезоне. Многие влюбились в ее короткую программу «Ангел» – мне она тоже очень нравилась.

В этом сезоне она вновь вернулась к «Ангелу» – теперь уже с Гошей Куницей. Получилось хорошо. Да, видно, что они еще не до конца скатанная пара, но сама программа удалась. Если Алена чувствует музыку, то показывает ее во всей красе», — написала Туктамышева.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной Елена Буянова объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова.

В сентябре пара впервые выступила вместе на контрольных прокатах сборной России. Свою первую произвольную программу они поставили под саундтрек к фильму «Голодные игры». На чемпионате России они заняли девятое место.

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