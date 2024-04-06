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«Бавария» впервые с 2000 года проиграла дебютанту Бундеслиги

«Бавария» сенсационно проиграла «Хайденхайму», ведя с разницей в два мяча

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Leonhard Simon/Reuters

«Хайденхайм» сенсационно обыграл «Баварию» в матче 28-го тура чемпионата Германии.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Фойт-Арена», завершилась со счетом 3:2.

Примечательно, что «Бавария» после первого тайма вела со счетом 2:0, отличились Гарри Кейн на 38-й минуте и Серж Гнабри. На 50-й минуте Кевин Сесса отыграл один мяч, следом уже через одну минуту Тим Кляйндинст сравнял счет в матче. На 79-й минуте Кляйндинст оформил дубль и установил окончательный результат поединка.

«Бавария» впервые в истории проиграла новичку Бундеслиги, ведя с разницей в два мяча. При этом мюнхенская команда не проигрывала дебютантам Бундеслиги с 2000 года.

«Хайденхайм» проводит в Бундеслиге свой дебютный сезон после повышения, который также является для клуба первым в истории в топ-дивизионе. Команда идет на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 33 очка.

«Бавария» расположилась на второй строчке, набрав 60 очков. Отрыв от лидера — «Байера» — составляет 16 баллов.

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