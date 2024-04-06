Главный тренер «Урала» не пришел на пресс-конференцию после критики судейства

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко не пришел на пресс-конференцию после поражения команды от самарских «Крыльев Советов» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

В послематчевом интервью специалист раскритиковал работу главного арбитра встречи Павла Кукуяна.

Игра завершилась со счетом 2:1. Счет в матче был открыт уже на 16-й минуте, отличился игрок «Крыльев» Амар Рахманович. На 41-й минуте «Урал» сравнял счет благодаря тому, что Алексей Каштанов реализовал пенальти. Окончательный счет был установлен на 79-й минуте, когда Рахманович оформил дубль, поразив ворота с пенальти.

Благодаря этой победе самарская команда поднялась на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Крыльев» 33 очка, столько же баллов имеют московские ЦСКА и «Локомотив». «Урал» идет на 12-й позиции в турнирной таблице, в активе подопечных Виктора Гончаренко 20 очков.

Следующий матч РПЛ «Крылья Советов» проведут дома и примут казанский «Рубин». Встреча состоится 14 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Урал» в тот же день примет на своем стадионе московское «Динамо», игра начнется в 14:30 по московскому времени.

Ранее решение засчитать гол «Спартака» в матче с «Зенитом» назвали правильным.