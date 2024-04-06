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Экс-игрок «Локо» высказался об интересе «Ювентуса» к Митаю

Экс-футболист Гуренко считает, что игрок «Локо» Митай может прогрессировать

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал интерес итальянского «Ювентуса» к албанскому защитнику красно-зеленых Марио Митаю. В комментарии Legalbet он выразил мнение, что оценивать эти перспективы можно после игр футболиста за сборную.

«Сложно говорить на тему интереса «Ювентуса» к нему. Когда нет еврокубков, сложно оценивать качество футболиста. Нужно посмотреть, как он себя проявит за сборную на Евро, там будет понятно, какого уровня это футболист», — считает Гуренко.

Эксперт признался, что симпатизирует 20-летнему футболисту, который может играть на нескольких позициях. Гуренко подчеркнул, что Митаю есть куда расти и прогрессировать. Говоря о его сильных качествах, ветеран «Локомотива» обратил внимание на игру в отборе и на работу с мячом, а также на качество передач и дриблинг.

В текущем сезоне Митай провел за «Локо» 21 матч во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В составе сборной Албании он будет выступать на Евро-2024.

Ранее экс-тренер сборной России назвал проблемы «Локомотива».

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