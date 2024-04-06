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«Судья нас прибил»: в «Урале» раскритиковали судейство матча с «Крыльями»

Тренер «Урала» Гончаренко раскритиковал судейство в матче с «Крыльями Советов»

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко после поражения от самарских «Крыльев Советов» в 23-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) в эфире телеканала «Матч ТВ» раскритиковал работу главного арбитра встречи Павла Кукуяна.

«С чем связано большое количество нарушений и желтых карточек? С тем, что просто безобразно судил Павел Кукуян. Он просто не понимал, что делал на поле сегодня. Вот и все. Однозначно его судейство, он просто нас прибил. Не разбираться в элементарных ситуациях — так надо еще уметь судить», — заявил специалист.

Игра завершилась со счетом 2:1. Счет в матче был открыт уже на 16-й минуте, отличился игрок «Крыльев» Амар Рахманович. На 41-й минуте «Урал» сравнял счет благодаря тому, что Алексей Каштанов реализовал пенальти. Окончательный счет был установлен на 79-й минуте, когда Рахманович оформил дубль, поразив ворота с пенальти.

Благодаря этой победе самарская команда поднялась на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Крыльев» 33 очка, столько же баллов имеют московские ЦСКА и «Локомотив». «Урал» идет на 12-й позиции в турнирной таблице, в активе подопечных Виктора Гончаренко 20 очков.

Следующий матч РПЛ «Крылья Советов» проведут дома и примут казанский «Рубин». Встреча состоится 14 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Урал» в тот же день примет на своем стадионе московское «Динамо», игра начнется в 14:30 по московскому времени.

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