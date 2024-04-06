Борец из США поддержал россиянина, которого отстранили от Олимпиады

Американский борец вольного стиля Кайл Снайдер отправил письмо россиянину Абдулрашиду Садулаеву, которого не допустили к лицензионному олимпийскому турниру. Текст письма опубликовала Федерация спортивной борьбы России.

«Привет, брат. Узнал о решении МОК и твоем отстранении. Мне очень жаль. Надеюсь, в МОК передумают, и ты выступишь в Париже. Если я чем-то могу тебе помочь, дай знать», — написал Снайдер.

27-летний Садулаев — победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. Также он является четырехкратным чемпионом Европы, пятикратным чемпионом мира и победителем Кубка мира.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Олимпийских играх в Париже будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Некоторые из российских спортивных федераций уже отказались от поездки на Игры (гимнасты, гребцы).

Ранее Садулаев высказался о недопуске к лицензионному олимпийскому турниру.