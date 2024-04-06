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В «Локомотиве» ответили на вопрос о возможном увольнении Галактионова

Председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных: мы доверяем Галактионову

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Григорий Соколов/РИА Новости

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что в клубе доверяют главному тренеру клуба Михаилу Галактионову, передает РИА Новости.

«Да, кредит доверия есть. Я неоднократно говорил об этом и буду повторять, что это один из самых перспективных и грамотных тренеров в нашем футболе», — сказал Нагорных.

3 апреля «Локомотив» проиграл екатеринбургскому «Уралу» в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России. Поединок, который состоялся в Екатеринбурге, завершился со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче оформил Эммерсон уже на 7-й минуте. Таким образом, «железнодорожники» завершили свое выступление на турнире.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. До этого специалист работал в «Пари НН».

В следующем мачте Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» сыграет против грозненского «Ахмата». Встреча состоится 7 апреля. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

Ранее Галактионова признали мужественным человеком.

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