Российские самбисты завоевали 17 золотых медалей на Кубке мира

В Ереване завершился Кубок мира по самбо. Как сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS), победителями общего зачета стали спортсмены из России, выступавшие в нейтральном статусе по решению исполкома FIAS.

Российские спортсмены завоевали в общей сложности 36 наград — 17 золотых медалей, 10 серебряных и девять бронзовых. Вторыми стали самбисты из Украины (7-4-11), замкнули тройку представители Узбекистана (1-5-4).

Победителями Кубка мира по самбо у мужчин стали Харун Тлишев (58 кг), Владимир Мнацаканян (64 кг), Иван Агафонов (71 кг), Станислав Скрябин (79 кг), Давид Оганисян (88 кг), Дмитрий Торгашов (98 кг), Алексей Мерзликин (+98 кг), Владимир Ламанов (58 кг), Тахир Токарев (64 кг) и Михаил Кашурников (+98 кг). Среди женщин первенствовали Вера Лоткова (54 кг), Яна Полякова (72 кг), Оксана Кобелева (50 кг), Елизавета Хачикова (54 кг), Екатерина Цыберт (59 кг), Дарья Казанцева (72 кг) и Елена Алленова (80 кг).

Турнир являлся квалификационным, участники соревнований получили первые рейтинговые очки в 2024 году. Кроме того, Кубок мира — это этап отбора на Всемирные игры по боевому самбо, которые пройдут с 7 по 17 августа 2025 года в китайском Чэнду.

Ранее стало известно, что на чемпионате мира по самбо появится новая дисциплина.