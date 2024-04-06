Вратарь Федотов о дебюте в стартовом составе «Филадельфии»: не самые лучшие ощущения

Российский голкипер «Филадельфии» Иван Федотов прокомментировал свой дебют в стартовом составе в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало», признавшись, что испытывает не самые лучшие ощущения, передает «Чемпионат».

«Не самые лучшие ощущения, первый матч в НХЛ в старте. Не знаю, 100% мне надо быть лучше. Лучше приспосабливаться, лучше делать все вещи. Было мало бросков по моим воротам, тяжело держать ритм игры», — сказал Федотов.

«Филадельфия» уступила со счетом 2:4. Федотов отразил 15 из 19 бросков.

Перед стартом прошлого сезона Федотов подписал контракт с «Филадельфией». Однако он пропустил сезон целиком из-за службы в российской армии. 9 июля 2023 года Континентальная хоккейная лига (КХЛ) зарегистрировала контракт голкипера Ивана Федотова с ЦСКА. 3 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что у голкипера есть действующий контракт с клубом «Филадельфия Флайерз».

В итоге Федотов провел сезон в ЦСКА. Он сыграл в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ, пропустив 105 шайб.

Федотов дебютировал за «Филадельфию» в матче против «Айленедерс». Его команда потерпела поражение в овертайме со счетом 3:4.

Ранее экс-тренер сборной России рассказал, что ждет голкипера «Филадельфии» Федотова.