Овечкин приблизился к рекорду Гретцки благодаря дублю в ворота «Каролины»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» уступил на выезде «Каролине».

Встреча завершилась со счетом 2:4.

В составе «Вашингтона» дубль на свой счет записал россиянин Александр Овечкин. За «Каролину» точными бросками отметились Мартин Нечас, Себастьян Ахо, а также Джейк Гюнцель, который оформил дубль.

Теперь на счету Овечкина 851 шайба.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 73 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 29 шайб и отдал 33 результативные передачи.

Российский нападающий продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Канадский хоккеист за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 43 шайбы — на данный момент на счету россиянина 851 заброшенная шайба.

В следующем матче «Вашингтон» встретится на своей площадке с «Оттавой Сенаторз». Матч состоится 8 апреля. Команды выйдут на лед в 1.00 по московскому времени.

Ранее Овечкин установил рекорд НХЛ.