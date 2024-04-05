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Матыцин: нужно уважать тех, кто завоевал право выступать на Олимпиаде

Министр спорта Матыцин призвал уважать тех, кто завоевал право выступать на ОИ

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Павел Лисицын/РИА Новости

Министр спорта России Олег Матыцин призвал уважать тех атлетов, кто завоевал право выступать на парижской Олимпиаде, передает Sport24.

«Мы единая спортивная семья. В этот сложный момент необходимо объединиться и с уважением относиться к тем, кто завоевал право выступать на Олимпиаде своим трудом», — сказал Матыцин.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о том, что российских теннисистов, которые выступят на Играх в Париже, надо называть командой иноагентов.

В начале марта сообщалось, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее в Кремле рассказали, могут ли россияне поехать на Олимпиаду.

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