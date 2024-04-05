Матыцин: нужно уважать тех, кто завоевал право выступать на Олимпиаде

Министр спорта России Олег Матыцин призвал уважать тех атлетов, кто завоевал право выступать на парижской Олимпиаде, передает Sport24.

«Мы единая спортивная семья. В этот сложный момент необходимо объединиться и с уважением относиться к тем, кто завоевал право выступать на Олимпиаде своим трудом», — сказал Матыцин.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о том, что российских теннисистов, которые выступят на Играх в Париже, надо называть командой иноагентов.

В начале марта сообщалось, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее в Кремле рассказали, могут ли россияне поехать на Олимпиаду.