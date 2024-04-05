Легенда «Спартака»: я бы не сказал, что Акинфеев — это мировой уровень

Экс-вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев заявил, что голкипер столичного ЦСКА Игорь Акинфеев является лучшим в России, передает Sports.ru.

«Мировой ли уровень у Акинфеева? Я бы не сказал, что сильно мировой. Мировой – это когда человека везде признают. Я считаю, что здесь он лучший. Но на мировой арене ему тяжело конкурировать с другими», — сказал Дасаев.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету более 750 матчей за красно-синих. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер отпраздновал 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

В следующем матче ЦСКА сыграет с воронежским «Факелом».

Ранее стало известно, почему Акинфеев никогда не станет тренером.