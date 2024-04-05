Заслуженный тренер выступил против участия российских спортсменов в ОИ без флага

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон в интервью НСН высказался против участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже без флага и гимна.

«Я против того, чтобы российские спортсмены играли без флага, без гимна. Я об этом говорю все время и стою на своей позиции. Спортсмен должен иметь не только имя, он должен иметь страну», — подчеркнул Камельзон.

По его словам, несмотря на то, что российские теннисисты давно играют без флага, весь мир знает, что это россияне.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО и иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах, для них запрещено участие в командных турнирах.

Игры стартуют в июле 2024 года. Россиянам также запрещено участвовать в церемонии открытия.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер жестко раскритиковала возможное участие российских спортсменов в нейтральном статусе на Играх в Париже.