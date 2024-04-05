Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Заслуженный тренер выступил против участия российских спортсменов в ОИ без флага

Тренер Камельзон: российские спортсмены не должны участвовать в ОИ без флага

close
100%
kovop/Shutterstock

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон в интервью НСН высказался против участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже без флага и гимна.

«Я против того, чтобы российские спортсмены играли без флага, без гимна. Я об этом говорю все время и стою на своей позиции. Спортсмен должен иметь не только имя, он должен иметь страну», — подчеркнул Камельзон.

По его словам, несмотря на то, что российские теннисисты давно играют без флага, весь мир знает, что это россияне.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО и иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах, для них запрещено участие в командных турнирах.

Игры стартуют в июле 2024 года. Россиянам также запрещено участвовать в церемонии открытия.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер жестко раскритиковала возможное участие российских спортсменов в нейтральном статусе на Играх в Париже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами