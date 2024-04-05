В Кремле ответили на обвинения Макрона в срыве Россией Олимпийских игр

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что аргументы президента Франции Эммануэля Макрона по поводу срыва Олимпиады в Париже бездоказательны. Его слова передает РИА Новости.

«Это абсолютно голословные обвинения и в первом, и во втором случае. Как часто они звучат, но никогда не подкрепляются какими-то адекватными доказательствами или аргументацией. Мы абсолютно не приемлем подобные обвинения», — сказал Песков.

Макрон ранее заявил, что Россия пытается помешать проведению Олимпиады. По его словам, Россия проводит информационные атаки с целью срыва соревнований в Париже.

Олимпийские игры стартуют в конце июля. Так, мэр Парижа Анн Идальго заявила, что на Олимпиаде в столице Франции не будут рады российским атлетам.

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

Ранее в минспорта Украины назвали новое требование к россиянам для участия в ОИ.