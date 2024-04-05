Овечкин рассказал, что нужно сделать «Вашингтону» ради попадания в плей-офф

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил шансы команды на выход в плей-офф Кубка Стэнли. Его слова передает журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в своих социальных сетях.

«Да, у нас еще есть шансы, мы еще в игре. Нам просто нужно продолжать бороться. Вот и все», — сказал Овечкин.

В ночь на 5 апреля в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» разгромно уступил «Питтсбург Пингвинз» со счетом 1:4.

В третьем периоде заброшенной шайбой отметился российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Тогда счет был уже 0:3 в пользу соперника.

Для команды Спенсера Карбери это поражение стало четвертым подряд. После этого матча «Вашингтон» покинул восьмое место, дающее право на участие в плей-офф. Теперь «Кэпиталз» с 82 набранными очками идут на девятой позиции.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 72 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 27 шайб и отдал 33 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Овечкин приблизился к рекорду Гретцки.