Иностранец заявил, что получал удовольствие от игры в России

Капитан череповецкого хоккейного клуба «Северсталь» — нападающий из Словакии Адам Лишка — поделился впечатлениями от сезона-2023/24 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По итогам регулярного чемпионата «Северсталь» заняла пятое место в турнирной таблице Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступила московскому «Спартаку» (1-4). Слова Лишки приводит Legalbet.

«Мы получали удовольствие от игры в этом сезоне. Может, у нас не все получалось, все-таки у каждой команды хоккей разный. Но мы старались хорошо выполнять свою работу: больше играть в атаку. Я с удовольствием приходил на тренировки, был рад каждой игре. В общем, все было супер», — сказал Лишка.

В данный момент проходят матчи полуфинала Кубка Гагарина. Ярославский «Локомотив» играет с челябинским «Трактором», а магнитогорский «Металлург» — с челябинским «Автомобилистом».

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