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Стало известно, почему «Зенит» смог перевернуть матч против «Спартака»

Борис Игнатьев: Педро своими действиями придал уверенности футболистам «Зенита»

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, за счет чего петербургский «Зенит» смог перевернуть первый матч против московского «Спартака» в рамках полуфинала Кубка России по футболу.

В первом тайме красно-белые вышли вперед благодаря голу Манфреда Угальде на 12-й минуте. Однако во втором тайме дубль Педро принес «Зениту» победу со счетом 2:1.

«Во втором тайме «Зенит» пересмотрел свое отношение к игре, внес коррективы в состав. Вышли практически все те люди, которые на сегодняшний день определяют истинное лицо «Зенита» (на замену вышли Вендел, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Артур и Нино вместо Ильзата Ахметова, Александра Коваленко, Нуралы Алипа и Густаво Мантуана; Мостовой при этом ушел на обратную замену из-за травмы. — «Газета.Ru»).

И тут мы увидели, что молодой Педро своими действиями придал уверенности футболистам «Зенита». Дальше все проходило под диктовку питерцев.

Иногда «Спартак» напоминал о себе, но в целом управлял процессом на футбольном поле «Зенит». В конечном итоге благодаря мастерству 18-летнего молодого человека сине-бело-голубые добились победы», — сказал Игнатьев.

18-летний нападающий Педро присоединился к «Зениту» в январе 2024 года. Он является воспитанником «Коринтианса».

Ранее была раскрыта главная проблема «Спартака».

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