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МИД призвал россиян, планирующих поехать на Олимпиаду, к осторожности

МИД РФ: россиянам, планирующим поездку на Игры, нужно быть крайне осторожными

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российским гражданам, которые захотят посетить летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, нужно быть крайне осторожными. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Нашим гражданам, соотечественникам, которые планировали прибыть в Париж на Олимпиаду, нужно быть крайне осторожными, потому что возможны провокации, возможны незаконные задержания, возможны, в том числе, и похищения людей, как это происходило с нашими соотечественниками, гражданами России все эти годы», — заявила Захарова.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Олимпийских играх в Париже будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Некоторые из российских спортивных федераций уже отказались от поездки на Игры (гимнасты, гребцы).

29 марта президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что дискуссия по допуску атлетов из России на Олимпийские игры завершена, а российская и украинская стороны отказались от идеи бойкота Олимпиады.

Олимпийские игры стартуют в конце июля. Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что на Олимпиаде в столице Франции не будут рады российским атлетам.

Ранее российская рекордсменка отказалась ехать на Олимпиаду на условиях МОК.

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