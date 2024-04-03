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Роднина заявила, что своими высказываниями Бах расписывается в лицемерии МОК

Чемпионка Игр Роднина: Бах признает, что МОК полностью политизирован

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина критично оценила высказывания главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, отметив, что ее подобное уже не удивляет. Ее слова приводит «РБ Спорт».

«К сожалению, заявления МОК уже не удивляют. В очередной раз Бах, не стесняясь, расписывается в лицемерии МОК и признает, что организация полностью политизирована, что противоречит всем канонам олимпийского движения», — заявила Роднина.

Бах в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признался, что попросил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Олимпийских играх в Париже будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Некоторые из российских спортивных федераций уже отказались от поездки на Игры (гимнасты, гребцы).

Ранее МОК назвали политическим инструментом для неугодных.

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