Олимпийская чемпионка Сотникова согласилась выйти замуж

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила, что обручилась со своим возлюбленным, теннисистом Дмитрием Попко.

«Я сказала: «Да»», — подписала Сотникова совместный снимок.

Примечательно, что пара уже воспитывает совместного ребенка.

Сотникова 30 октября 2022 года впервые стала матерью, она родила сына. Фигуристка долгое время скрывала от публики возлюбленного и рассекретила его личность только в марте 2023 года. Фигуристка рассказывала, что для первенца они выбирали необычное имя, вариантов было много, но они остановились на Адриане.

Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете. Фигуристка дважды завоевывала серебряные медали на чемпионатах Европы — в 2013 и 2014 годах, выиграла чемпионат мира среди юниоров в 2011 году. Четыре раза Сотникова выигрывала национальное первенство (2009, 2011, 2012 и 2014 годы).

Последний раз в профессиональных соревнованиях фигуристка участвовала в сезоне 2015/2016, но об окончательном решении закончить профессиональную карьеру объявила только в 2020 году после перенесенной операции на позвоночнике.

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