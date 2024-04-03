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Российский клуб подписал контракт с котом

«Енисей» подписал контракт с котом из красноярского приюта

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Телеграм-канал ФК «Енисей»

Красноярский футбольный клуб «Енисей» рассказал о подписании контракта с котом из приюта, который получил имя Лева Енисеев. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале команды.

«Енисей» даже составил специальный контракт для кота, в котором прописал обязанности Левы: иметь лапки, уметь играть в футбол, быть самым крутым котом, быть похожим на льва и радовать. Сам клуб обязуется кормить нового сотрудника вкусной едой, покупать игрушки, гладить и играть с ним.

Кот также получил два комплекта формы от клуба.

После 24 туров Первой лиги (второй по силе дивизион в российском футболе) «Енисей» набрал 33 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. В ближайшей игре красноярский клуб сыграет на выезде против махачкалинского «Динамо». Игра состоится 7 апреля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Енисей» выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2018/19. Сейчас главным тренером команды является бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов, который уже тренировал красноярский клуб — в 2016-2017 годах.

Ранее «Локомотив» вылетел из Кубка России.

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