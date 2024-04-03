Карякин объяснил, почему Накамура может выиграть турнир претендентов

Бывший претендент на титул чемпиона мира, президент Федерации шахмат Подмосковья (ФШП) Сергей Карякин считает, что американец Хикару Накамура при определенных обстоятельствах может составить конкуренцию россиянину Яну Непомнящему на турнире претендентов в канадском Торонто и выиграть соревнования. В комментарии «Газете.Ru» Карякин сделал акцент на стабильности гроссмейстера из США.

«Несмотря на то, что Накамура всем рассказывает, что он — шахматный любитель, стример, на самом деле, он сохраняет огромную практическую силу. Он очень сильно играет, быстро считает, быстро реагирует на изменения ситуации. Он, в отличие от Непомнящего, достаточно стабильный, и редко бывает, что Накамура находится в плохой форме и проигрывает. Он всегда борется как минимум на тройку. И при везении и хорошей форме он может составить конкуренцию и Непомнящему, и Каруане», — полагает Карякин.

Турнир претендентов пройдет в Торонто с 3 по 23 апреля. Непомнящий является победителем двух предыдущих турниров. 30 апреля 2023 года россиянин уступил на тай-брейке представителю Китая Дин Лижэню в матче за шахматную корону. В прошлом матче за титул чемпиона мира Непомнящий проиграл представителю Норвегии Магнусу Карлсену. Норвежец удерживал этот титул на протяжении 10 лет (с 2013 по 2023 год).

Ранее стало известно условие успеха Непомнящего на турнире претендентов.