Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Карякин объяснил, почему Накамура может выиграть турнир претендентов

Карякин: Накамура может стать конкурентном Непомнящего на турнире претендентов

close
100%
Piotr Kucza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший претендент на титул чемпиона мира, президент Федерации шахмат Подмосковья (ФШП) Сергей Карякин считает, что американец Хикару Накамура при определенных обстоятельствах может составить конкуренцию россиянину Яну Непомнящему на турнире претендентов в канадском Торонто и выиграть соревнования. В комментарии «Газете.Ru» Карякин сделал акцент на стабильности гроссмейстера из США.

«Несмотря на то, что Накамура всем рассказывает, что он — шахматный любитель, стример, на самом деле, он сохраняет огромную практическую силу. Он очень сильно играет, быстро считает, быстро реагирует на изменения ситуации. Он, в отличие от Непомнящего, достаточно стабильный, и редко бывает, что Накамура находится в плохой форме и проигрывает. Он всегда борется как минимум на тройку. И при везении и хорошей форме он может составить конкуренцию и Непомнящему, и Каруане», — полагает Карякин.

Турнир претендентов пройдет в Торонто с 3 по 23 апреля. Непомнящий является победителем двух предыдущих турниров. 30 апреля 2023 года россиянин уступил на тай-брейке представителю Китая Дин Лижэню в матче за шахматную корону. В прошлом матче за титул чемпиона мира Непомнящий проиграл представителю Норвегии Магнусу Карлсену. Норвежец удерживал этот титул на протяжении 10 лет (с 2013 по 2023 год).

Ранее стало известно условие успеха Непомнящего на турнире претендентов.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами