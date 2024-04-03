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ЦСКА и «Балтика» назвали стартовые составы на матч Кубка России

ЦСКА назвал стартовый состав на матч Кубка России с «Балтикой»

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Александр Вильф/РИА Новости

Московский ЦСКА и калининградская «Балтика» объявили стартовые составы на первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

Голкипер и неизменный капитан армейского клуба Игорь Акинфеев в заявку на матч был включен, однако остался в запасе, вместо него с первых минут сыграет Владислав Тороп.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Давила, Заболотный.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Капленко, Гузина, Ковалев, Луна, Андраде, Бистрович, Алекс, Лисакович.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Матч состоится в Калининграде на стадионе »Ростех Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:15 по московскому времени.

Ответный матч состоится 16 апреля в Москве, время начала поединка еще не определено.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА идет на четвертом месте. Подопечные Владимира Федотова имеют в активе 33 очка. «Балтика» занимает предпоследнюю, 15-ю строчку в таблице, набрав за 21 матч 17 баллов.

Ранее Юрий Семин назвал лучшую команду после возобновления сезона в РПЛ.

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