«Не побьет, а разобьет»: Могильный о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Легендарный советский и российский хоккеист Александр Могильный выразил уверенность в том, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сумеет превзойти снайперский рекорд Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а также предположил, когда это может произойти. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я думаю, что вопросов даже не может быть! Конечно, побьет! Понятно, что не в этом году, но, думаю, в следующем или после него — даже сомнений нет. Не то что побьет — он просто разобьет», — заявил Могильный.

Российский нападающий продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Канадский хоккеист за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 46 шайб — на данный момент на счету россиянина 848 шайб.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 71 матче регулярного чемпионата, в которых забросил 26 шайб и отдал 33 результативные передачи.

Ранее российского игрока клуба НХЛ удалили почти на весь матч за грязный прием.