«Металлург» призвали не опасаться игр с «Автомобилистом» в Кубке Гагарина

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин высказался о полуфинальной серии Кубка Гагарина, в которой «Магнитка» играет против екатеринбургского «Автомобилиста». В комментарии Legalbet он выразил мнение, что его бывший клуб возьмет верх в этом противостоянии.

«Магнитке» не надо ничего опасаться, нужно выходить и работать. «Автомобилист» — серьезный соперник. Многие годы, когда они были в менее достойной форме, представляли угрозу, игры были тяжелые. Сейчас тоже просто не будет, но шансы «Металлурга» предпочтительнее», — полагает Величкин.

Эксперт заметил, что в начале сезона у многих были опасения за результаты «Металлурга» из-за вратарских ошибок. Однако сейчас, по его мнению, 21-летний Илья Набоков не дает поводов беспокоиться.

Полуфинальная серия между «Металлургом» и «Автомобилистом» стартовала в среду, 3 апреля. В 17:00 по московскому времени в Магнитогорске начался первый матч этих команд. Напомним, на предыдущей стадии «Магнитка» в шести матчах выбила из борьбы столичный «Спартак», а «Автомобилист» оставил за бортом турнира петербургский СКА.

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